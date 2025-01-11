Псковский легкоатлет Константин Шабанов выиграл московский турнир «Рождественский кубок»
Пскович Константин Шабанов выиграл «Рождественский кубок» по лёгкой атлетике, который прошёл в Москве 9 января. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Константин Шабанов выступал в беге на дистанции 60 метров с барьерами. Он занял первое место с результатом 7,89 секунд. На втором месте петербуржец Даниил Робертов, а замкнул лидирующую тройку представитель Московской области Антон Колмыков.
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Псковский легкоатлет Константин Шабанов выиграл московский турнир «Рождественский кубок»
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