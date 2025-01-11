На территории Псковской области ожидается налипание мокрого снега

19:58, 11 января 2025, ПАИ

На территории Псковской области ожидается налипание мокрого снега, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

С 19:20 и в течение суток 12 января по Псковской области ожидается налипание мокрого снега. МЧС рекомендуют псковичам не стоять возле рекламных щитов и шатких конструкций, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а пешеходам в условиях плохой видимости быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее синоптики Псковского гидрометцентра спрогнозировали гололедицу и температуру воздуха по области в течение суток от –5 до 0 градусов.