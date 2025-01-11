XlV традиционный турнир по боксу пройдёт в Пустошке

20:48, 11 января 2025, ПАИ

XlV традиционный турнир по боксу, посвящённый погибшим в мирное время при защите интересов Родины, пройдёт в Пустошке с 24 по 26 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Участниками соревнований станут юноши и девушки 2009–2010 и 2011–2012 годов рождения. Спортсменов, которые займут первое и второе места, наградят медалями и грамотами. Победители дополнительно получат призы от администрации Пустошкинского района.

Организаторы принимают предварительные заявки до 20 января.

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