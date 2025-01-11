XlV традиционный турнир по боксу пройдёт в Пустошке
XlV традиционный турнир по боксу, посвящённый погибшим в мирное время при защите интересов Родины, пройдёт в Пустошке с 24 по 26 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Участниками соревнований станут юноши и девушки 2009–2010 и 2011–2012 годов рождения. Спортсменов, которые займут первое и второе места, наградят медалями и грамотами. Победители дополнительно получат призы от администрации Пустошкинского района.
Организаторы принимают предварительные заявки до 20 января.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковский легкоатлет Константин Шабанов выиграл московский турнир «Рождественский кубок»