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Спорт

XlV традиционный турнир по боксу пройдёт в Пустошке

XlV традиционный турнир по боксу, посвящённый погибшим в мирное время при защите интересов Родины, пройдёт в Пустошке с 24 по 26 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото: ПАИ

Участниками соревнований станут юноши и девушки 2009–2010 и 2011–2012 годов рождения. Спортсменов, которые займут первое и второе места, наградят медалями и грамотами. Победители дополнительно получат призы от администрации Пустошкинского района.

Организаторы принимают предварительные заявки до 20 января.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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