Энергетики Псковской области находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды

21:02, 11 января 2025, ПАИ

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области находится в режиме повышенной готовности из-за осадков и колебаний температуры в районе нуля градусов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

К оперативному восстановлению электроснабжения подготовились 89 аварийных бригад и 89 единиц техники, а 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. «Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение», – уточнили в пресс-службе.

Сообщить об отключениях электроэнергии или о замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Напомним, что сегодня в течение суток по Псковской области ожидается налипание мокрого снега.