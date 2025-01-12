День работника прокуратуры отмечают сегодня в России

09:06, 12 января 2025, ПАИ

День работника прокуратуры Российской Федерации празднуется ежегодно 12 января начиная с 1996 года, сообщает calend.ru.

12 января 1722 года согласно указу Петра Великого был впервые создан пост генерал-прокурора при Сенате.

В указе также определялись основные обязанности и полномочия генерал-прокурора, включая надзор за деятельностью Сената и управление подчинёнными прокуратуры. Создавая прокуратуру, Пётр I стремился устранить или минимизировать злоупотребления, связанные с беспорядками, неправосудием, взяточничеством и беззаконием. Прокурор осуществлял контроль за финансовой отчётностью и ведомостями коллегий. Вскоре после этого в надворных судах были введены должности прокуроров и прокуратура была поставлена выше фискальных органов.

В 1762 году императрица Екатерина II провела значительные реформы в российской прокуратуре. А в советский период государственная прокуратура была создана в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Спустя год была образована прокуратура Верховного суда СССР. В мае 1955 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил законодательный акт «Положение о прокурорском надзоре в СССР».

После распада СССР прокуратура окончательно сформировалась как самостоятельный государственный орган, не входящий в какую-либо из ветвей власти.