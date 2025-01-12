Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
Мастер-класс по акварели для детей ветеранов и участников СВО провели в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фиалиала.
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» рассказали детям, откуда появился старый Новый год и как его отмечают в России.
«Благодарю за такую возможность прийти с детьми и сделать что-то полезное и развивающее! Дочкам очень понравилось рисовать, а рисунки получились яркие и красивые, мы хорошо и с пользой провели время», – отметила вдова участника СВО Елена Бибякова.
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