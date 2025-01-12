Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове

Мастер-класс по акварели для детей ветеранов и участников СВО провели в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фиалиала.

  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» рассказали детям, откуда появился старый Новый год и как его отмечают в России.

«Благодарю за такую возможность прийти с детьми и сделать что-то полезное и развивающее! Дочкам очень понравилось рисовать, а рисунки получились яркие и красивые, мы хорошо и с пользой провели время», – отметила вдова участника СВО Елена Бибякова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 января 2025

Рекордное количество осадков выпало в Дновском округе за сутки
12 января 2025

Преодолеть сонливость и медлительность: какие овощи и фрукты стоит есть в январе
12 января 2025

Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
12 января 2025

Более 150 человек помог найти отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области за год
12 января 2025

До –10 градусов ожидается в Псковской области 13 января
12 января 2025

Последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области
12 января 2025

Почти 1400 человек в Стругокрасненском округе остаются без света из-за непогоды
12 января 2025

Последствия снегопада устраняют коммунальные службы в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...