Больше 7 тысяч псковичей обратились за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества»
Почти 14 тысяч обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» с момента начала его работы в июне 2023 года. За июнь – декабрь 2023 года поступило 5 026 обращений, в 2024 году – 8 912 обращений от 7 350 человек. Такие данные приводятся на итоговом отчётном совещании с социальными координаторами о результатах работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества», передаёт корреспондент ПАИ.
К этому моменту решение получено по 93,5% обращений, остальные находятся в работе.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня 2023 года во всех регионах РФ.
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