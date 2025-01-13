Больше 7 тысяч псковичей обратились за помощью в филиал фонда ​«Защитники Отечества»

10:36, 13 января 2025, ПАИ

Почти 14 тысяч обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» с момента начала его работы в июне 2023 года. За июнь – декабрь 2023 года поступило 5 026 обращений, в 2024 году – 8 912 обращений от 7 350 человек. Такие данные приводятся на итоговом отчётном совещании с социальными координаторами о результатах работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества», передаёт корреспондент ПАИ.

К этому моменту решение получено по 93,5% обращений, остальные находятся в работе.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня 2023 года во всех регионах РФ.