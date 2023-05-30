Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Псковской области

13:01, 30 мая 2023, ПАИ

Региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» торжественно открыли в Пскове 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор региона Михаил Ведерников лично проверил готовность учреждения к приёму бойцов и их семей.

Губернатора и гостей поприветствовала руководитель фонда Надежда Васильева. Она отметила, что весь штат укомплектован и полностью готов к работе: 40 социальных координаторов, шесть заместителей.

«У нас получилось это сделать даже раньше, чем в других регионах», – отметил губернатор и подчеркнул, что этого удалось добиться, поскольку с октября 2022 года в Пскове уже работал Центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. «Для нас эта работа не новая. Мы её просто перестроили в новом формате», – сказал глава региона. Он также отметил, что с государственной поддержкой область получает новые возможности, а перечень услуг, предоставляемых участникам СВО и членам их семей, будет расширяться.

Экскурсию провели по помещениям филиала фонда для всех гостей мероприятия. В частности, они осмотрели пункт приёма механических средств реабилитации, демонстрационную комнату, комнату эмоциональной разгрузки, комнату индивидуальных консультаций, помещение для представителей службы медико-социальной экспертизы, детскую игровую комнату, конференц-зал, помещение административно-управленческого персонала, помещения службы социальных координаторов, юридической службы и службы занятости. Беседа продолжилась за чаепитием.

Официальная работа филиала фонда начнётся 1 июня. Фонд открылся в двухэтажном здании по адресу: улица Толстого, 31а.

Отметим, что 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил более 3 000 социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Такие организации, как фонд «Защитники Отечества», не создавались в России никогда. Этого не было ни после Великой Отечественной, ни после Афганистана, ни после чеченских кампаний и других военных конфликтов.

Менее чем за два месяца с момента подписания указа полностью подготовлена инфраструктура для работы на всей территории России. Филиалы фонда откроются во всех субъектах РФ 30 и 31 мая и начнут свою работу 1 июня.

Главные ценности фонда – справедливость, забота и уважение. В фонде работают неравнодушные люди, готовые сопереживать, быть чуткими к проблемам и запросам ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Команда фонда будет оказывать адресную и персональную помощь своим подопечным. В числе задач фонда – не только помощь ветеранам, но и формирование в обществе чувства гордости за них.