Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Псковской области

Региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» торжественно открыли в Пскове 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

Губернатор региона Михаил Ведерников лично проверил готовность учреждения к приёму бойцов и их семей.

Губернатора и гостей поприветствовала руководитель фонда Надежда Васильева. Она отметила, что весь штат укомплектован и полностью готов к работе: 40 социальных координаторов, шесть заместителей.

Фото ПАИ

«У нас получилось это сделать даже раньше, чем в других регионах», – отметил губернатор и подчеркнул, что этого удалось добиться, поскольку с октября 2022 года в Пскове уже работал Центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. «Для нас эта работа не новая. Мы её просто перестроили в новом формате», – сказал глава региона. Он также отметил, что с государственной поддержкой область получает новые возможности, а перечень услуг, предоставляемых участникам СВО и членам их семей, будет расширяться. 

Фото ПАИ

Экскурсию провели по помещениям филиала фонда для всех гостей мероприятия. В частности, они осмотрели пункт приёма механических средств реабилитации, демонстрационную комнату, комнату эмоциональной разгрузки, комнату индивидуальных консультаций, помещение для представителей службы медико-социальной экспертизы, детскую игровую комнату, конференц-зал, помещение административно-управленческого персонала, помещения службы социальных координаторов, юридической службы и службы занятости. Беседа продолжилась за чаепитием.

Официальная работа филиала фонда начнётся 1 июня. Фонд открылся в двухэтажном здании по адресу: улица Толстого, 31а.

Фото ПАИ

Отметим, что 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил более 3 000 социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Такие организации, как фонд «Защитники Отечества», не создавались в России никогда. Этого не было ни после Великой Отечественной, ни после Афганистана, ни после чеченских кампаний и других военных конфликтов.

Менее чем за два месяца с момента подписания указа полностью подготовлена инфраструктура для работы на всей территории России. Филиалы фонда откроются во всех субъектах РФ 30 и 31 мая и начнут свою работу 1 июня.

Главные ценности фонда – справедливость, забота и уважение. В фонде работают неравнодушные люди, готовые сопереживать, быть чуткими к проблемам и запросам ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Команда фонда будет оказывать адресную и персональную помощь своим подопечным. В числе задач фонда – не только помощь ветеранам, но и формирование в обществе чувства гордости за них.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 мая 2023

Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
30 мая 2023

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса
30 мая 2023

Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках
30 мая 2023

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове
30 мая 2023

Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд

30 мая 2023

Фасад исторического здания отремонтируют в Печорах

30 мая 2023

Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных

30 мая 2023

Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...