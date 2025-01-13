Почти тысяча ветеранов СВО в Псковской области получили помощь психологов и психотерапевтов

10:42, 13 января 2025, ПАИ

938 ветеранов СВО в Псковской области получили психолого-психотерапевтическую помощь, 107 уволенных ветеранов прошли диспансеризацию с помощью псковского филиала фонда «Защитники Отечества». Такие данные приводятся 13 января на итоговом отчётном совещании с социальными координаторами о результатах работы фонда, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, сообщается, что в 2024 году поступило 1151 обращение с просьбами о бесплатной юридической помощи, 15 из них сейчас находятся в работе.

Поступают, в частности, и запросы на нотариальные услуги: 93 из них связаны с консультативной помощью, 52 – с оформлением доверенности, 27 – с оформлением наследства, восемь – с заверением копий документов, четыре – с оформлением завещаний.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня 2023 года во всех регионах РФ.