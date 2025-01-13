Псковичи завоевали медали на крупных всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

12:48, 13 января 2025, ПАИ

Псковские спортсмены стали призёрами Кубка России по зимнему плаванию, который прошёл в Иваново с 9 по 13 января, а также Кубка Дружбы, прошедшего в Переславле-Залесском с 9 по 12 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

В Кубке России Артур Мордовцев выиграл бронзу на дистанции 200 метров брассом, а Наталья Бугаева завоевала бронзу на 25-метровке вольным стилем.

В рамках Кубка Дружбы Наталья Бугаева победила в зачёте Ice man, где необходимо было преодолеть километр бегом, выполнить пять упражнений с гирей и проплыть 50 метров вольным стилем, а также завоевала золото в «Моржеране»: шесть километров трейлраннинга и 50 метров плавания вольным стилем. Кроме того, Бугаева выиграла серебро на дистанции 50 метров вольным стилем.

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