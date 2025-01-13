Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи завоевали медали на крупных всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

Псковские спортсмены стали призёрами Кубка России по зимнему плаванию, который прошёл в Иваново с 9 по 13 января, а также Кубка Дружбы, прошедшего в Переславле-Залесском с 9 по 12 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

В Кубке России Артур Мордовцев выиграл бронзу на дистанции 200 метров брассом, а Наталья Бугаева завоевала бронзу на 25-метровке вольным стилем.

В рамках Кубка Дружбы Наталья Бугаева победила в зачёте Ice man, где необходимо было преодолеть километр бегом, выполнить пять упражнений с гирей и проплыть 50 метров вольным стилем, а также завоевала золото в «Моржеране»: шесть километров трейлраннинга и 50 метров плавания вольным стилем. Кроме того, Бугаева выиграла серебро на дистанции 50 метров вольным стилем.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 января 2025

Псковичи завоевали медали на крупных всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию
13 января 2025

Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по биатлону
13 января 2025

Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по скалолазанию
12 января 2025

Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам прошли в Стругах Красных
11 января 2025

Первый этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт 25 января
11 января 2025

Более 100 спортсменов из 25 регионов страны собрал турнир по самбо в Великих Луках
11 января 2025

Пскович стал серебряным призёром межрегиональных соревнований по лыжным гонкам
11 января 2025

XIV традиционный турнир по боксу пройдёт в Пустошке

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...