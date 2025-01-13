303 года на страже закона

«Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония» – именно такую задачу поставил 303 года назад Пётр Великий, создавая прокуратуру.

В честь 303-й годовщины со дня образования российской прокуратуры в Пскове сегодня чествовали сотрудников этого надзорного ведомства, а также тех, кто оказывает содействие прокуратуре. На торжественном мероприятии побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.