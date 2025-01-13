Сотрудников прокуратуры чествуют в Пскове
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 303-й годовщины со дня образования российской прокуратуры, проходит в Пскове сегодня, 13 января, передаёт корреспондент ПАИ.
«От нашего профессионализма, честности и принципиальности зависит справедливость и равенство всех перед законом. Сотрудников прокуратуры всегда отличали верность служебному долгу и преданность делу, личная порядочность, настойчивость и последовательность, беспристрастность и объективность. Нами сделано немало, и я уверен, что мы не только не сбавим темпы работы, но и приумножим свои достижения. Сегодня в прокуратуре Псковской области действует система надзора, основанная на фундаментальном анализе состояния законности», – отметил прокурор Псковской области Андрей Мошков. Он также вручил сотрудникам ведомства награды.
От имени главы региона Михаила Ведерникова присутствующих поздравил вице-губернатор Игорь Шатурный. Он отметил, что сотрудники прокуратуры сделали многое в части отстаивания прав участников СВО и их семей.
«Надеюсь, что в Год защитника Отечества этому вопросу также будем уделять особое внимание. Мы со своей стороны и дальше будем оказывать максимальное содействие. Важной является и принципиальная позиция прокуратуры в части обеспечения жильём детей-сирот. Для правительства области – это крайне сложный и дорогостоящий вопрос. Тем не менее в активном межведомственном взаимодействии мы сумели многого добиться. По предложению прокуратуры мы реализовали инструмент жилищных сертификатов», – подчеркнул Игорь Шатурный.
Вице-губернатор также вручил сотрудникам прокуратуры и ветеранам ведомства благодарности.
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