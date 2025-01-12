Февральские чтения памяти Гейченко пройдут в Пушкинском заповеднике

14:48, 13 января 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает принять участие в первой научной конференции 2025 года. Речь идёт о традиционных, уже XXVIII Февральских музейных чтениях памяти С. С. Гейченко, приуроченных к очередной годовщине со дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-сужбе музея-заповедника.

Чтения пройдут под знаком 200-летия со времени пребывания Пушкина в так называемой северной ссылке в псковском родовом имении. Озаглавлены они «…Метелям не задуть свечу» – это строка из известного стихотворения Давида Самойлова, поэта-фронтовика, одного из крупнейших поэтов второй половины ХХ века «Пусть нас увидят без возни...».

В музее отметили, что наступивший 2025-й – год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а для «Михайловского» это также и «…год 80-летия начала послевоенного возрождения музея, неразрывно связанного с именем С. С. Гейченко, воссоздателя и легендарного хранителя заповедных пушкинских мест. Предстоящие чтения – это приглашение к разговору о музеях, их судьбе в переломные моменты нашей истории, о музейных работниках – участниках войны, о тех, кто в тяжёлые для Отечества годы выполнял великую миссию сохранения культурного наследия России. Это приглашение к разговору о сохранении памяти и традиций, популяризации и передачи молодому поколению духовного достояния нашей Родины – литературного наследия русских писателей и поэтов».

К участию в Февральских чтениях в Государственном Пушкинском заповеднике приглашают музейных работников, историков и архивистов, исследователей культуры и искусства, филологов, педагогов и библиотекарей, других специалистов. К обсуждению на конференции предложен ряд тем, касающихся как истории музейного дела в России, так и его современного состояния, проблем и наиболее актуальных задач. Подробнее об этих темах, а также об условиях участия в чтениях в качестве докладчика сообщает официальный сайт учреждения, https://pushkinland.ru, в разделе «Специалистам → Конференции, семинары». Тем, кто хотел бы выступить на чтениях, организаторы советуют поторопиться: заявки и прилагаемые к ним предварительные тексты докладов и сообщений в музее будут принимать только до 27 января. При этом участвовать в представительном музейном собрании в качестве слушателя конференции с правом обсуждать услышанное можно совершенно свободно, без каких-либо предварительных согласований.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что заседания XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» пройдут 14 и 15 февраля.