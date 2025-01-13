Мужчина с высшим образованием: портрет среднего вкладчика составили в России

17:15, 13 января 2025, ПАИ

Портрет среднего вкладчика составили в России. Выяснилось, что больше половины россиян, хранящих деньги на вкладах, во всех возрастных категориях — это мужчины с высшим или средним специальным образованием. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни», пишет РБК.



В возрастной группе 18-35 лет средний портрет вкладчика формируют мужчины (53%) с высшим образованием (55%), которые обычно открывали вклад на 6 месяцев на сумму более 700 тысяч рублей и ставкой 18,5% годовых.



В возрастной категории 36-57 лет также преобладают мужчины (56%) со средним специальным образованием (60%), у которых вклады были открыты на пять месяцев на сумму 700 тысяч рублей и ставкой 18,6% годовых.



В третьей группе были респонденты старше 58 лет. Это тоже мужчины (53%) со средним образованием (75%), которые открывали депозиты на шесть или семь месяцев на сумму более 900 тысяч рублей под 18,9% годовых.