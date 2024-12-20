Глава Банка России – о ключевой ставке: Мы будем выбирать из двух решений

16:52, 20 декабря 2024, ПАИ

В Банке России видят два развития пути ключевой ставки на ближайшем заседании в феврале, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике сегодня, 20 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Совет директоров сохранит ключевую ставку на текущем уровне, если достигнутой жёсткости денежно-кредитных условий будет достаточно. Однако регулятор вернётся к обсуждению о повышении ставки, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдёт к новому витку расширения.

Напомним, что Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21 %. Её последнее и третье повышение в этом году произошло в октябре – тогда она выросла на три процентных пункта.