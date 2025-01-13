Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после снегопада

23:59, 13 января 2025, ПАИ

В результате сильного снегопада, который начался утром 12 января, работа аэропорта Пулково была приостановлена на два дня. Об этом пишет «Фонтанка».

Всего воздушная гавань Северной столицы была закрыта шесть часов: с 8:30 до 13:30 и с 16:30 до 17:42 12 января. Однако последствия непогоды в аэропорту до сих пор не устранены, пишет газета.

Только вчера транспортная прокуратура Санкт-Петербурга зарегистрировала 90 случаев задержки рейсов. По данным онлайн-табло на вечер 13 января, за вчерашний день было отменено 69 рейсов, а девять рейсов до сих пор не отправлены. Из рейсов, запланированных на 13 января, 21 отменён, 32 задержаны.

Ранее сообщалось, что семь тысяч жителей Псковской области остаются без света из-за последствий циклона «Чарли», обрушившегося на регион.