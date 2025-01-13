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Общество

Семь тысяч жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды

Работа энергетиков позволила снизить число людей, оставшихся без электроснабжения, до семи тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Над восстановлением линий в регионе работают уже 83 бригады численностью 329 человек.

Напомним, в Псковскую область для ликвидации последствий непогоды привлекли дополнительные бригады из соседних регионов.

«Помогает МЧС, главы также продолжают делать всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Конечно, на погоду никто повлиять не может. Но энергосеть мы делаем устойчивее – с этого года началась реализация программы повышения её надёжности», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что порядка 3,4 миллиарда рублей выделено на программу модернизации энергосети в Псковской области.

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