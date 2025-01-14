Грузовой автомобиль горел на трассе в Стругокрасненском округе

09:47, 14 января 2025, ПАИ

13 января в 15:10 в деревне Мараморочка Стругокрасненского муниципального округа загорелся грузовой автомобиль, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В полуприцепе-фургоне 2021 года выпуска огнем повреждены нижняя и правая передняя части. В тягаче Mercedes-Benz Actros 2021 года выпуска огнем повреждена задняя ось.

Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в аккумуляторном отсеке.