Грузовой автомобиль горел на трассе в Стругокрасненском округе
13 января в 15:10 в деревне Мараморочка Стругокрасненского муниципального округа загорелся грузовой автомобиль, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В полуприцепе-фургоне 2021 года выпуска огнем повреждены нижняя и правая передняя части. В тягаче Mercedes-Benz Actros 2021 года выпуска огнем повреждена задняя ось.
Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в аккумуляторном отсеке.
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