Жители новостроек на улице Юности в Пскове борются с закладчиками

09:51, 14 января 2025, ПАИ

Местные жители новостроек на улице Юности в Пскове обеспокоены посторонними людьми в подъезде, которые, по их словам, являются закладчиками наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

На камерах видеонаблюдения видно, как двое молодых людей заходят в лифт и начинают тщательный его осмотр. Когда они ничего не находят, то уходят.

«Мне позвонили в домофон, попросили открыть дверь. Я спросила, с какого этажа, какая квартира. Ответили, что с 9-го этажа. Я говорю: «Какая квартира?» Замешкались, сбросили домофон. Я решила посмотреть по камерам, кто там у нас. Посмотрела – этих людей я не знаю. Начала смотреть дальше, что будет, по камерам. У нас из подъезда вышла доставка. И в этот момент парочка зашла в наш подъезд», – рассказала местная жительница Наталья Голик.

Жильцы обеспокоены данной ситуацией. Рядом находится детский садик и строящаяся школа. В итоге псковичи начали своими силами бороться с такими «доставщиками».

«С местными жильцами мы образовали группу, отслеживающую по камерам появление посторонних людей, которые подозрительно себя ведут. Мы проводим профилактические мероприятия и осматриваем подъезды на предмет посторонних предметов. В случае их появления вызываем полицию. Если же видим подозрительных людей, делаем так же», – объяснил местный житель Дмитрий Камалов.

Как рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, сотрудники полиции на постоянной основе проверяют информацию, касающуюся незаконного оборота наркотиков.

«Если вы обладаете указанными сведениями, необходимо обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции или позвонить по телефону 112. Кроме того, на официальном ведомственном сайте можно заполнить электронную форму для подачи обращений. Вся информация будет проверена в установленные законом сроки», – заверила она.

Сотрудники полиции напоминают: если вы увидели человека, который что-то прячет на территории дома или двора, нужно постараться запомнить приметы закладчика и направление его движения, по возможности сделать фото и видео, позвонить в полицию, дождаться прибытия ее сотрудников и передать им всю информацию.