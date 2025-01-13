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Культура

Театр современного танца «Каннон Данс» выступит в Пскове

17 января театр танца «Каннон Данс» выступит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии со спектаклями «БАР.ОКО» Лоранда Закара и «Бессердечность» Лилит Акопян. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«БАР.ОКО» – это спектакль-памфлет, показывающий гротескное зеркало современному обществу, – рассказал его постановщик Лоранд Закар. – Звуковой основой спектакля является музыка барокко, которая принадлежит ушедшей эпохе, но не теряет актуальности в обрисовке жизни высшего света и сегодня. Моя цель – создать микс из юмора и меланхолии, показать хаос, находящийся на пограничье реального существования и желаемого, искомого мира».

Постановка «Бессердечность», созданная в сотрудничестве с хореографом Лилит Акопян (Армения – Германия) специально для танцовщиков труппы, была впервые показана в 2023 году на юбилейном ХХV Международном фестивале современного танца Open Look. Источником вдохновения для хореографа послужили философские труды Ханны Арендт. Основная идея спектакля – размышление над тем, что есть правда, а что – обман.

Выступление «Каннон Данс» в Псковской областной филармонии состоится в рамках цикла концертов «Петербург-концерт» представляет...».

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