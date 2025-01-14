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Общество

Михаил Ведерников посетил «Поезд Победы» в Пскове

Дети, посетившие передвижной музей «Поезд Победы» в Пскове, рассказали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову свои впечатления. Глава региона осмотрел экспозицию сегодня, 14 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Вместе с губернатором поезд посетили сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава Пскова Борис Елкин.

Дети сказали губернатору, что им очень понравился передвижной музей «Поезд Победы».

«Огромное спасибо за вашу работу по сохранению исторической правды, за работу в поисковых отрядах. Особенно это важно в год юбилея Победы. У нас много мероприятий в этом году запланировано, так что уверен, что мы будем встречаться часто», – отметил губернатор.

Напомним, посетить экспозицию может любой желающий 14 и 15 января с 10:00 до 19:00. Для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.

«Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.

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