«Поезд Победы» прибыл в Псков

11:47, 14 января 2025, ПАИ

Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Псков сегодня, 14 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







































Посетить экспозицию может любой желающий 14 и 15 января с 10:00 до 19:00. Для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.

«Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.

Псковичи могут увидеть уникальные экспонаты, фотографии, документы и личные вещи участников Великой Отечественной войны.

Напомним, что 6 января поезд смогли увидеть великолучане, а 8 января – жители Дно.

Отметим, с момента открытия выставки «Поезд Победы» (в октябре 2020 года) её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ 2024 года смотрите здесь.