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Символичность прибытия «Поезда Победы» в Псковскую область отметил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил символичность прибытия «Поезда Победы» в регион. Об этом он сказал в ходе пресс-подхода после посещения экспозиции, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Этот год – юбилейный год Победы и Год защитника Отечества. Мы его открыли выставкой трофейной техники. Теперь мы буквально одни из первых принимаем «Поезд Победы», – отметил глава региона.

В 2020 году при запуске проекта поезд первым посетил именно Псков, напомнил губернатор. «И для нас, как для родины Знамени Победы, это особенно символично. Выставка пользуется большой популярностью как в нашей стране, так и в Республике Беларусь. С самого начала её посетили свыше одного миллиона ста тысяч человек», – сказал Михаил Ведерников.

Сегодня экспозицию в том числе смогли посетить члены патриотических объединений и поисковых отрядов. «У ребят море эмоций. Всё это они пропустили через себя. Хочу выразить искренние слова благодарности организаторам за то, что в таком современном и доходчивом формате информация доносится до молодого поколения», – обратил внимание глава региона.

В завершение губернатор также выразил уверенность, что подобный мультимедийный контент будет всё больше использоваться в музеях.

Добавим, что посетить экспозицию может любой желающий 14 и 15 января с 10:00 до 19:00. Для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.

«Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.

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