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Александр Котов: «Поезд Победы» помогает испытать настоящее чувство гордости за тех, кто выиграл войну

«Поезд Победы» позволяет испытать настоящее чувство гордости за тех людей, которые выиграли Великую Отечественную войну, подчеркнул председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе пресс-подхода после посещения экспозиции сегодня, 14 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«В «Поезде Победы» очень реалистичная картина. Такое ощущение, что ты погружаешься в ту атмосферу, в которой находились люди, пережившие боль и страдания тех времён. И ты испытываешь это вместе с ними», – сказал Александр Котов.

В экспозиции в том числе представлены элементы, посвящённые проведению нацистских опытов над советскими военнопленными, а также обороне Брестской крепости, обратил внимание спикер Собрания.

«Но самое главное, что здесь есть место и для радости. Есть экспозиции, посвящённые тем людям, которые с радостью встретили Великую Победу, 80 лет которой мы отмечаем в этом году», – отметил Александр Котов.

«Поезд Победы» – это уникальный интерактивный музей, который позволяет быстро вникнуть в суть исторических событий, подчеркнул он.

«А самое главное, что он помогает испытать чувство гордости за наших людей, которые выиграли эту войну на своих плечах, тем самым отстояв нашу правду», – заключил Александр Котов.

Добавим, что «Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.

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