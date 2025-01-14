Александр Котов: «Поезд Победы» помогает испытать настоящее чувство гордости за тех, кто выиграл войну

13:28, 14 января 2025, ПАИ

«Поезд Победы» позволяет испытать настоящее чувство гордости за тех людей, которые выиграли Великую Отечественную войну, подчеркнул председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе пресс-подхода после посещения экспозиции сегодня, 14 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«В «Поезде Победы» очень реалистичная картина. Такое ощущение, что ты погружаешься в ту атмосферу, в которой находились люди, пережившие боль и страдания тех времён. И ты испытываешь это вместе с ними», – сказал Александр Котов.

В экспозиции в том числе представлены элементы, посвящённые проведению нацистских опытов над советскими военнопленными, а также обороне Брестской крепости, обратил внимание спикер Собрания.

«Но самое главное, что здесь есть место и для радости. Есть экспозиции, посвящённые тем людям, которые с радостью встретили Великую Победу, 80 лет которой мы отмечаем в этом году», – отметил Александр Котов.

«Поезд Победы» – это уникальный интерактивный музей, который позволяет быстро вникнуть в суть исторических событий, подчеркнул он.

«А самое главное, что он помогает испытать чувство гордости за наших людей, которые выиграли эту войну на своих плечах, тем самым отстояв нашу правду», – заключил Александр Котов.

Добавим, что «Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.