Важность «Поезда Победы» отметил сенатор Алексей Наумец

13:50, 14 января 2025, ПАИ

Важность «Поезда Победы» отметил сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец в ходе пресс-подхода после посещения экспозиции сегодня, 14 января, передаёт корреспондент ПАИ.

2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества, напомнил сенатор. «В канун 80-летия Великой Победы экспозиция имеет особое значение, в том числе и для нашей, Псковской земли. Мы видим, как на Западе сейчас идёт переписывание истории. Для того чтобы мы не потеряли свои исторические корни, несли дальше свою память, такие проекты и создаются», – отметил Алексей Наумец.

Во время посещения экспозиции удаётся прочувствовать всё то, что испытывали люди, пережившие войну, подчеркнул он.

«Особенно приятно, что поезд посещают маленькие дети и молодые ребята. Я уверен, что в их сердце это оставило особый след. И делается это именно для того, чтобы мы не забыли, какой ценой нам досталась победа», – заключил Алексей Наумец.

Добавим, что «Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.