Глава Пскова: «Поезд Победы» позволяет донести до молодого поколения важность истории

14:21, 14 января 2025, ПАИ

«Поезд Победы» в полной мере позволяет донести до молодого поколения важность победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул глава Пскова Борис Елкин в ходе пресс-подхода после посещения экспозиции сегодня, 14 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Самое важное, что экспозицию посещают наши школьники. Они чтут и любят историю. И, конечно, когда ты проходишь по поезду, ты переживаешь все те эмоции, которые испытывали люди, добившиеся победы. Ты начинаешь понимать, насколько важна была эта победа», – отметил Борис Елкин.

В этом году в связи с 80-летием Великой Победы работа экспозиции становится наиболее актуальной, подчеркнул он.

«С каждым годом, к сожалению, ветеранов становится всё меньше, и возможности узнать историю от первого лица уменьшаются. «Поезд Победы» же позволяет донести до нашего молодого поколения всё то, благодаря чему достигалась победа», – заключил глава города.

Отметим, что «Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.