Исключение члена партии «Яблоко» из избирательной комиссии Псковской области прокомментировал Игорь Сопов
Исключение члена партии «Яблоко» из избирательной комиссии Псковской области, произошедшее в ноябре 2024 года, прокомментировал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Полномочия члена избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса, представительницы партии «Яблоко» Елены Маятниковой были досрочно прекращены в связи с решением Гдовского районного суда. В октябре Елену Маятникову оштрафовали за вмешательство в выборы главы Гдовского района. Маятникова требовала сведения о ходе выборов и количестве проголосовавших за 6–8 сентября, а также вела съёмку возле мест выдачи бюллетеней.
«Члены избирательной комиссии, которые представляют какие-либо политические силы, в первую очередь отвечают за работу избирательной комиссии и функционирование избирательной системы, только во вторую очередь они – политически ангажированные деятели. Всё партийное должно оставаться за пределами избирательной комиссии, – подчеркнул Игорь Сопов. – К сожалению, у Елены Леонидовны [Маятниковой. – Ред.] была другая позиция. Она считала, что во-первых является представителем партии «Яблоко» и только во-вторых – членом избирательной комиссии».
Игорь Сопов отметил, что выборы в муниципалитете организует избирательная комиссия Гдовского района, региональная избирательная комиссия вмешиваться в её работу не имеет права.
«Только если будет обращение, например, с просьбой о методической помощи, но такого обращения не было. А Елена Леонидовна приехала в Гдовский район именно как член избирательной комиссии Псковской области, если бы она называла себя членом партии «Яблоко» и приходила в этом статусе на избирательные участки, это было бы одно, но она демонстрировала своё удостоверение члена избиркома, требовала показать ей документы, связанные с ходом выборов, даже угрожала. Всё это зафиксировано на видео. Мы увидели в этом явное вмешательство в ход голосования. Дело в том, что эти документы даже я не вправе требовать, только по заявлению и только после разрешения руководителя Гдовской территориальной избирательной комиссии», – пояснил Игорь Сопов.
В результате суд принял решение об исключении Елены Маятниковой из состава избирательной комиссии региона. Освободившееся место занял коллега Маятниковой по партии «Яблоко».
Исключение члена партии «Яблоко» из избирательной комиссии Псковской области прокомментировал Игорь Сопов
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