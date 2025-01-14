Исключение члена партии «Яблоко» из избирательной комиссии Псковской области прокомментировал Игорь Сопов

17:31, 14 января 2025, ПАИ

Исключение члена партии «Яблоко» из избирательной комиссии Псковской области, произошедшее в ноябре 2024 года, прокомментировал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Полномочия члена избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса, представительницы партии «Яблоко» Елены Маятниковой были досрочно прекращены в связи с решением Гдовского районного суда. В октябре Елену Маятникову оштрафовали за вмешательство в выборы главы Гдовского района. Маятникова требовала сведения о ходе выборов и количестве проголосовавших за 6–8 сентября, а также вела съёмку возле мест выдачи бюллетеней.

«Члены избирательной комиссии, которые представляют какие-либо политические силы, в первую очередь отвечают за работу избирательной комиссии и функционирование избирательной системы, только во вторую очередь они – политически ангажированные деятели. Всё партийное должно оставаться за пределами избирательной комиссии, – подчеркнул Игорь Сопов. – К сожалению, у Елены Леонидовны [Маятниковой. – Ред.] была другая позиция. Она считала, что во-первых является представителем партии «Яблоко» и только во-вторых – членом избирательной комиссии».

Игорь Сопов отметил, что выборы в муниципалитете организует избирательная комиссия Гдовского района, региональная избирательная комиссия вмешиваться в её работу не имеет права.

«Только если будет обращение, например, с просьбой о методической помощи, но такого обращения не было. А Елена Леонидовна приехала в Гдовский район именно как член избирательной комиссии Псковской области, если бы она называла себя членом партии «Яблоко» и приходила в этом статусе на избирательные участки, это было бы одно, но она демонстрировала своё удостоверение члена избиркома, требовала показать ей документы, связанные с ходом выборов, даже угрожала. Всё это зафиксировано на видео. Мы увидели в этом явное вмешательство в ход голосования. Дело в том, что эти документы даже я не вправе требовать, только по заявлению и только после разрешения руководителя Гдовской территориальной избирательной комиссии», – пояснил Игорь Сопов.

В результате суд принял решение об исключении Елены Маятниковой из состава избирательной комиссии региона. Освободившееся место занял коллега Маятниковой по партии «Яблоко».