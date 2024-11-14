Елену Маятникову из партии «Яблоко» исключили из избирательной комиссии Псковской области
Досрочно прекращены полномочия члена избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса, представительницы партии «Яблоко» Елены Маятниковой в связи с вступившим в силу решением Гдовского районного суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.
В октябре Елену Маятникову оштрафовали за вмешательство в выборы главы Гдовского района. Маятникова требовала сведения о ходе выборов и количестве проголосовавших за 6-8 сентября, а также вела съёмку возле мест выдачи бюллетеней.
Свою должность в избиркоме Елена Маятникова занимала с 2016 года.
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