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Политика

13 избирательных кампаний пройдёт в Псковской области в этом году

13 избирательных кампаний пройдёт в Псковской области в 2025 году, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 января.

Фото: ПАИ

Они в основном будут связаны с муниципальной реформой по преобразованию районов в муниципальные округа, которая реализуется в регионе. Выборы как обычно пройдут в первые выходные сентября и будут многодневными с использованием дистанционного электронного голосования.

«Практически все районы приняли решение стать округами, в результате мы откажемся от дополнительных выборов в низовые муниципалитеты. Это сэкономит бюджет Псковской области, улучшит управляемость в районах, и не будет такое количество депутатов, которые обладают полномочиями и обязанностями, но не обладают бюджетом для их исполнения. Это укрупнение идёт во благо. Экономия на выборах только в одном районе составит 13 миллионов рублей: с 21 миллиона мы «упали» до восьми миллионов рублей. Это очень большие деньги, к тому же в ситуации, когда их на выборы выделяет сам муниципалитет», – подчеркнул Игорь Сопов.

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