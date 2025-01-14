13 избирательных кампаний пройдёт в Псковской области в этом году

16:31, 14 января 2025, ПАИ

13 избирательных кампаний пройдёт в Псковской области в 2025 году, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 января.

Они в основном будут связаны с муниципальной реформой по преобразованию районов в муниципальные округа, которая реализуется в регионе. Выборы как обычно пройдут в первые выходные сентября и будут многодневными с использованием дистанционного электронного голосования.

«Практически все районы приняли решение стать округами, в результате мы откажемся от дополнительных выборов в низовые муниципалитеты. Это сэкономит бюджет Псковской области, улучшит управляемость в районах, и не будет такое количество депутатов, которые обладают полномочиями и обязанностями, но не обладают бюджетом для их исполнения. Это укрупнение идёт во благо. Экономия на выборах только в одном районе составит 13 миллионов рублей: с 21 миллиона мы «упали» до восьми миллионов рублей. Это очень большие деньги, к тому же в ситуации, когда их на выборы выделяет сам муниципалитет», – подчеркнул Игорь Сопов.