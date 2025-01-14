Как Пётр I Новый год устраивал, узнали опочане

22:40, 14 января 2025, ПАИ

Театрализованное представление, посвящённое старому Новому году, под названием «Как Пётр I Новый год устраивал» прошло в Опочецком доме культуры сегодня, 14 января. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Перед гостями выступили уличный театр «Кавардак», хор русской песни, ансамбль «Незабудки», хореографические ансамбли «Калейдоскоп», «Вереница», «Шанс» и солисты районного Дома культуры.

«Великолепные голоса, новогодние мелодии и праздничное настроение подарили всем присутствующим незабываемые впечатления. Концерт стал финальным аккордом новогодних торжеств, оставив в сердцах всех участников тёплые и яркие воспоминания», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что вечёрка «Васильев вечерок» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 16 января.