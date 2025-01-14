Святочные забавы, традиции и хоровод: на вечёрку приглашают псковичей
Вечёрка «Васильев вечерок» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 16 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
В программе мероприятия – святочные забавы и игры («Редька», «Хрен», «Ремешки»), святочный хоровод «Царь за городом гуляет», песни и танцы. Перед гостями выступит фольклорный ансамбль «Уграда».
Количество мест ограничено, мероприятие платное. Начало вечёрки в 18:30 на площадке Псковского областного центра народного творчества по адресу Некрасова, 10 в Пскове.
Ранее об истории, традициях и сугубо псковских приметах рассказала руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина в беседе с корреспондентом ПАИ.
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