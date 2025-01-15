99-ю годовщину празднует 234-й полк псковской дивизии

07:36, 15 января 2025, ПАИ

99-ю годовщину со дня образования отмечает сегодня, 15 января, 234 гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3 степени полк имени Святого Александра Невского 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Полк участвовал во многих крупных учениях, таких как «Днепр» (1967 г.), «Двина» (1970 г.), «Братство по оружию-80» (1980 г.), «Осень-88» (1988 г.). Награжден двумя вымпелами Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

За мужество и героизм, проявленные в боях во время Великой Отечественной войны, звание Героя Советского Союза было присвоено тридцати трем людям. Среди них — гвардии майор Виктор Малясов, в честь которого названа одна из улиц Пскова.

В 1980-е годы его полк выполнял специальные задания в горячих точках. В качестве миротворцев военнослужащие урегулировали конфликты в Югославии, Приднестровье, Южной и Северной Осетии.

На протяжении многих лет этот полк занимает одну из лидирующих позиций в воздушно-десантных войсках и продолжает выполнять возложенные на него задачи в зоне специальной военной операции.