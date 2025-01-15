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Общество

Воинское захоронение отремонтируют в Куньинском районе

Воинское захоронение в деревне Жижица Куньинского района отремонтируют в этом году. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Олега Лебедева

Деньги на ремонт направят из федеральной программы. Кроме того, могут появиться допсредства из проекта ТОС, который сейчас готовят местные жители, обратил внимание Олег Лебедев.

Глава муниципалитета совместно с администрацией Жижицкой волости и проектировщиками обсудил перечень необходимых работ, а также эскиз проекта.

Напомним, что в этом году 13 заявок на восстановление памятников в области стали победителями регионального конкурса.

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