Воинское захоронение отремонтируют в Куньинском районе
Воинское захоронение в деревне Жижица Куньинского района отремонтируют в этом году. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
Деньги на ремонт направят из федеральной программы. Кроме того, могут появиться допсредства из проекта ТОС, который сейчас готовят местные жители, обратил внимание Олег Лебедев.
Глава муниципалитета совместно с администрацией Жижицкой волости и проектировщиками обсудил перечень необходимых работ, а также эскиз проекта.
Напомним, что в этом году 13 заявок на восстановление памятников в области стали победителями регионального конкурса.
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