Воинское захоронение отремонтируют в Куньинском районе

08:56, 15 января 2025, ПАИ

Воинское захоронение в деревне Жижица Куньинского района отремонтируют в этом году. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Деньги на ремонт направят из федеральной программы. Кроме того, могут появиться допсредства из проекта ТОС, который сейчас готовят местные жители, обратил внимание Олег Лебедев.

Глава муниципалитета совместно с администрацией Жижицкой волости и проектировщиками обсудил перечень необходимых работ, а также эскиз проекта.

Напомним, что в этом году 13 заявок на восстановление памятников в области стали победителями регионального конкурса.