И. о. гендиректора компании «Экогрупп» станет гостем программы «Среда обитания»

11:11, 15 января 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов.

Как для регоператора прошли новогодние праздники? Завершился ли процесс перезаключения договоров об обслуживании с юрлицами и владельцами частных домов в Псковской области? Что из себя представляют сегодня материально-техническая база и кадровый состав компании? Как складываются взаимоотношения с владельцами полигонов в Псковской области, на которые вывозятся ТКО? Как «Экогрупп» строит работу с должниками?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8112) 67-28-83.