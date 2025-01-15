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Экономика

Средняя ставка по вкладам в российских банках снизилась до 21,69%

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России снизилась до 21,69 % с 21 по 31 декабря 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Банка России.

Согласно данным мониторинга, ставка в первой декаде декабря прошлого года составила 22,08 %, а во второй – 22,28 %.

«При определении максимальной процентной ставки учитывались максимальные ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту», – уточнили в пресс-службе регулятора.

Ранее россиянам раскрыли портрет среднего российского вкладчика – исследование показало, что больше половины людей всех возрастов, которые хранят деньги на вкладах, – это мужчины с высшим или средним специальным образованием.

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