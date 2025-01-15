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Общество

Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом глава государства сообщил на заседании российского оргкомитета «Победа» сегодня, 15 января.

Фото: ПАИ

Также выплата полагается вдовам участников ВОВ и бывшим малолетним узникам концлагерей.

«По 55 тысяч рублей выплатить жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла, совершеннолетним узникам концлагерей, рабочим на объектах ПВО морских и авиабазах, а также тем, кто строил оборонительные сооружения», – уточнил президент.

Напомним, что сегодня до 19:00 псковичи всё ещё могут посетить «Поезд Победы». Чтобы попасть на экспозицию, необходима регистрация на сайте поездпобеды.рф.

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