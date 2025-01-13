Посетить «Поезд Победы» смогут жители и гости Пскова 14 и 15 января

16:59, 13 января 2025, ПАИ

Посетить «Поезд Победы» смогут жители и гости Пскова 14 и 15 января, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Рекомендуемый возраст посетителей – 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету. Для того чтобы попасть на экспозицию, необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Она будет работать с 10:00 до 19:00.

«Поезд Победы» – это уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из десяти тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны», – отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, что 6 января поезд смогли увидеть великолучане, а 8 января – жители Дно.

В прошлый же раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ смотрите здесь.