Перегрузочные станции ТКО для работы экотехнопарка появятся в Псковской области

16:16, 15 января 2025, ПАИ

Площадки для перегрузки мусора, привезённого с населённых пунктов, и его дальнейшей отправки в экотехнопарк в Палкинском районе появятся в регионе. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 января.

«Сейчас ведётся работа по планированию и поиску территорий, так как в этом вопросе важно не нарушить графики и распределить нагрузку между техникой. Будет создано несколько станций перегрузки ТКО, куда будут заходить дворовые мусоровозы и всё это будет перегружаться в мультилифты с прицепами, а дальше поедет в экотехнопарк», – отметил он.

По словам Дениса Кузнецова, планируется установить минимум четыре таких перегрузочных станции по области: две в южной зоне около Великих Лук, две в северной зоне недалеко от Пскова.

При этом к площадкам есть и свои требования. Необходимо твёрдое покрытие, водоотведение, пожаротушение, санитарная зона и навес. Кроме того, они должны быть расположены в ста метрах от жилых построек.

Ранее сообщалось, что в возводимом в Псковской области экотехнопарке начался монтаж основного технологического оборудования. Вместе с этим глава региона Михаил Ведерников поставил перед строителями задачу увеличить количество рабочих на объекте к концу января до 300 человек.