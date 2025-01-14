В возводимом в Псковской области экотехнопарке начался монтаж основного технологического оборудования

22:00, 14 января 2025, ПАИ

Ряд вопросов, связанных со строительством экотехнопарка в Палкинском районе, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день готовность объекта с учётом приобретённого оборудования составляет более 55 %. Скорректирована проектно-сметная документация – в технической части она полностью отработана с Главгосэкспертизой, приступаем к отработке сметной части. Начался монтаж основного технологического оборудования», – отметил губернатор региона.

Михаил Ведерников поставил перед строителями задачу увеличить количество рабочих на объекте к концу января до 300 человек.