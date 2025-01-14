Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В возводимом в Псковской области экотехнопарке начался монтаж основного технологического оборудования

Ряд вопросов, связанных со строительством экотехнопарка в Палкинском районе, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«На сегодняшний день готовность объекта с учётом приобретённого оборудования составляет более 55 %. Скорректирована проектно-сметная документация – в технической части она полностью отработана с Главгосэкспертизой, приступаем к отработке сметной части. Начался монтаж основного технологического оборудования», – отметил губернатор региона.

Михаил Ведерников поставил перед строителями задачу увеличить количество рабочих на объекте к концу января до 300 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Налипание снега на провода спровоцировало новую волну отключений в Псковской области
14 января 2025

В возводимом в Псковской области экотехнопарке начался монтаж основного технологического оборудования
14 января 2025

Реставраторы укрепляют фундаменты и стены Троицкого собора в Пскове
14 января 2025

До 56% составила загрузка коечного фонда Псковской инфекционной больницы в праздники
14 января 2025

Ветераны «Псковской правды» собрались вместе в честь Дня печати
14 января 2025

Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили в правительстве Псковской области
14 января 2025

Два человека пострадали в тройном ДТП на Рижском проспекте в Пскове
14 января 2025

Более 1100 человек посетили «Поезд Победы» в первый день работы выставки в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...