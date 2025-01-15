«Экогрупп» планирует развивать культуру обращения с ТКО в Псковской области

16:38, 15 января 2025, ПАИ

Культуру обращения с ТКО необходимо развивать у псковичей, сообщил исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 января.

«Мы бы хотели развивать у наших жителей правильное отношение к отходам. То есть не нужно выбрасывать всё на помойку. Например, не нужно выкидывать остатки еды в контейнер с раздельным сбором. Необходимо начинать сортировать отходы у себя дома, воспитывать это в себе, так как это наше с вами будущее», – отметил гость студии.

Самое главное в этом вопросе – научить людей правильно сортировать отходы, а это колоссальная работа, отметил Денис Кузнецов. «Псковичи должны понимать, что они тоже часть этого процесса», – заметил он.

Ранее об этом также заявил глава региона Михаил Ведерников. По его словам, нужно, чтобы была культура обращения не только с твёрдыми коммунальными отходами, а в принципе с мусором. Главы муниципальных образований в свою очередь приняли решение об увеличении штрафов за ненадлежащее обращение с отходами.