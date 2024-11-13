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Общество

Псковский губернатор заявил о необходимости развития культуры обращения с мусором

Ситуацию с обращением твёрдых коммунальных отходов в Псковской области прокомментировал губернатор Михаил Ведерников на форуме «Голос молодёжи» сегодня, 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Сейчас активно ведётся строительство экотехнопарка, это современный полигон. Тоже не раз уже честно говорил, что, к сожалению, ни одно место накопления отходов в Псковской области полигоном назвать даже с большой натяжкой нельзя. Свалки и помойки, которые, в том числе в Порхове, должным образом не обслуживались», – сказал глава региона.

Из-за ненадлежащего обращения арендатора с полигоном на сегодняшний день он физически заполнен, уточнил губернатор.

«Что касается рекультивации, то это обязанность арендатора. Я очень надеюсь, что он свои обязательства выполнит. Что касается других полигонов, муниципальных полигонов, то нужно готовить проекты. Это тоже не быстрая процедура, год, может быть, полтора года. Но главный принцип у этой задачи поставлен, нужно готовить проект. Посмотрим, как будет в итоге выглядеть нацпроект «Экология». Надеюсь, конечно, что будет поддержка из федерального центра, но в любом случае на региональном уровне мы этим вопросом будем заниматься», – отметил Михаил Ведерников.

Главная задача заключается в том, чтобы остался только новый полигон с достаточным уровнем сортировки, уровнем обработки и с правильным производством, подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что нужно, чтобы была культура обращения не только с трудными коммунальными отходами, а в принципе с мусором. «В том числе не бросать самим бумажки на улице и не давать это делать другим. Вчера с главами муниципальных образований тоже об этом говорили. Они приняли решение, что нужно будет увеличивать штраф за ненадлежащее обращение с отходами. То есть те, кто не понимает, что так не надо делать, должны наказываться рублём и наказываться по максимуму. Через какое-то время они тоже вынуждены будут следовать этой культуре», – заключил Михаил Ведерников.

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