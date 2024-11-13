Псковский губернатор заявил о необходимости развития культуры обращения с мусором

11:54, 13 ноября 2024, ПАИ

Ситуацию с обращением твёрдых коммунальных отходов в Псковской области прокомментировал губернатор Михаил Ведерников на форуме «Голос молодёжи» сегодня, 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сейчас активно ведётся строительство экотехнопарка, это современный полигон. Тоже не раз уже честно говорил, что, к сожалению, ни одно место накопления отходов в Псковской области полигоном назвать даже с большой натяжкой нельзя. Свалки и помойки, которые, в том числе в Порхове, должным образом не обслуживались», – сказал глава региона.

Из-за ненадлежащего обращения арендатора с полигоном на сегодняшний день он физически заполнен, уточнил губернатор.

«Что касается рекультивации, то это обязанность арендатора. Я очень надеюсь, что он свои обязательства выполнит. Что касается других полигонов, муниципальных полигонов, то нужно готовить проекты. Это тоже не быстрая процедура, год, может быть, полтора года. Но главный принцип у этой задачи поставлен, нужно готовить проект. Посмотрим, как будет в итоге выглядеть нацпроект «Экология». Надеюсь, конечно, что будет поддержка из федерального центра, но в любом случае на региональном уровне мы этим вопросом будем заниматься», – отметил Михаил Ведерников.

Главная задача заключается в том, чтобы остался только новый полигон с достаточным уровнем сортировки, уровнем обработки и с правильным производством, подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что нужно, чтобы была культура обращения не только с трудными коммунальными отходами, а в принципе с мусором. «В том числе не бросать самим бумажки на улице и не давать это делать другим. Вчера с главами муниципальных образований тоже об этом говорили. Они приняли решение, что нужно будет увеличивать штраф за ненадлежащее обращение с отходами. То есть те, кто не понимает, что так не надо делать, должны наказываться рублём и наказываться по максимуму. Через какое-то время они тоже вынуждены будут следовать этой культуре», – заключил Михаил Ведерников.