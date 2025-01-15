Зачем жёлтые контейнеры установили во дворах, объяснили псковичам
Зачем жёлтые контейнеры установили во дворах в Псковской области, объяснил исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в регионе Денис Кузнецов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 января.
«Жёлтые контейнеры рассчитаны под загрузку раздельных отходов. Они предназначены для сухих отходов, в том числе металлов, алюминиевых банок, бутылок из-под молока и прочее. То есть это отходы, в которых не содержится органика», – отметил гость студии.
Все неорганические отходы из жёлтых контейнеров отправляются на переработку, подчеркнул Денис Кузнецов.
Ранее сообщалось, что «Экогрупп» планирует развивать культуру обращения с ТКО в Псковской области.
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