Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зачем жёлтые контейнеры установили во дворах, объяснили псковичам

Зачем жёлтые контейнеры установили во дворах в Псковской области, объяснил исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в регионе Денис Кузнецов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 января.

Фото: ПАИ

«Жёлтые контейнеры рассчитаны под загрузку раздельных отходов. Они предназначены для сухих отходов, в том числе металлов, алюминиевых банок, бутылок из-под молока и прочее. То есть это отходы, в которых не содержится органика», – отметил гость студии.

Все неорганические отходы из жёлтых контейнеров отправляются на переработку, подчеркнул Денис Кузнецов.

Ранее сообщалось, что «Экогрупп» планирует развивать культуру обращения с ТКО в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 января 2025

В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова реставраторы приступили к подготовке для работ со сводами и стенами внутри здания
15 января 2025

Вехи памяти: «Поезд Победы» стал одной из самых посещаемых экспозиций в Пскове
15 января 2025

И. о. гендиректора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
15 января 2025

90-летие празднует Тамара Никифорова из Гдова
15 января 2025

Зачем жёлтые контейнеры установили во дворах, объяснили псковичам
15 января 2025

В 2024 году собственные доходы бюджета Псковской области составили более 43 млрд рублей
15 января 2025

Перспективы взаимодействия ПсковГУ и Псковской епархии обсудили на площадке вуза
15 января 2025

Борис Елкин поздравил псковских следователей с профессиональным праздником

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...