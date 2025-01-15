Зачем жёлтые контейнеры установили во дворах, объяснили псковичам

18:51, 15 января 2025, ПАИ

Зачем жёлтые контейнеры установили во дворах в Псковской области, объяснил исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в регионе Денис Кузнецов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 января.

«Жёлтые контейнеры рассчитаны под загрузку раздельных отходов. Они предназначены для сухих отходов, в том числе металлов, алюминиевых банок, бутылок из-под молока и прочее. То есть это отходы, в которых не содержится органика», – отметил гость студии.

Все неорганические отходы из жёлтых контейнеров отправляются на переработку, подчеркнул Денис Кузнецов.

Ранее сообщалось, что «Экогрупп» планирует развивать культуру обращения с ТКО в Псковской области.