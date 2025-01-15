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Общество

Илианна Петрова: Мы активно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы, работая сразу по нескольким направлениям

О подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы, итогах деятельности в сфере культуры за 2024 год и планах на текущий год доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова в ходе рабочей встречи, прошедшей в правительстве региона сегодня, 15 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Илианна Петрова. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Особое внимание уделено развитию мемориального комплекса в Идрице, который посвящён Знамени Победы. К памятной дате в этом году планируется установить павильон над макетом Рейхстага. На его боковых стенах будут изображены силуэты солдат Красной армии, установивших Знамя Победы, отметила Илианна Петрова.

Ещё одним масштабным событием станет показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы». Губернатор сообщил, что в этом году для показа спектакля будут выбраны три локации: Псков, Опочка и Великие Луки.

В регионе также готовятся к реконструкции «На нашей улице Победа!», которая состоится 9 Мая. Это мероприятие пройдёт впервые. Его цель – воссоздать атмосферу победного 9 мая 1945 года. Реконструкцию будет сопровождать музыкальное оформление Губернаторского симфонического и эстрадно-джазового оркестров, подчеркнула врио председателя комитета по культуре.

В рамках встречи Михаил Ведерников и Илианна Петрова также обсудили концепции и детали проведения традиционных для Псковской области культурных и событийных мероприятий. Среди них – фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова, книжный форум «Русский Запад» и гастрономический фестиваль «Моя еда».

Ранее сообщалось, что за пятилетний период количество людей, вовлечённых в культурные мероприятия в регионе, выросло втрое. Более 13,3 миллиона человек стали участниками и зрителями культурных мероприятий в Псковской области в 2024 году.

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