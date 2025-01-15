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Общество

Более 13 млн человек посетили культурные мероприятия Псковской области в 2024 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова обсудили итоги деятельности в сфере культуры в 2024-м и план работы на текущий год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что за пятилетний период количество людей, вовлечённых в культурные мероприятия в регионе, выросло втрое. Более 13,3 млн человек стали участниками и зрителями культурных мероприятий в Псковской области в 2024 году.

«Событийная повестка в области достаточно насыщенная. Этот год важный: 80-летие Великой Победы, Год защитника Отечества. Ещё две значимые для региона памятные даты – 25-летие подвига десантников 6-й роты и наших разведчиков», – сказал губернатор Псковской области.

Высокие показатели посещаемости демонстрируют востребованность культурной повестки региона у жителей и гостей региона, отметила Илианна Петрова.

Она также добавила, что подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы – большая ответственность. По её словам, сейчас ведётся работа в нескольких направлениях.

Отметим, в Псковской области в 2025 году пройдёт более 800 мероприятий.

Ранее сообщалось, что «Поезд Победы» стал одной из самых посещаемых экспозиций в Пскове.

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