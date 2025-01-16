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Общество

Установлен размер платы за детсады в Псковской области

Установлен средний размер родительской платы за государственные и муниципальные детсады в Псковской области на 2025 год - 2331 рубль.

Постановление правительства Псковской области «О среднем размере платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих государственную образовательную программу дошкольного образования на территории Псковской области, на 2025 год» опубликовано на региональном правовом портале.

Размер родительской платы установлен для каждого муниципального образования и везде составляет 2331 рубль. В 2024 года стоимость детсадов для родителей составляла 2216 рублей.

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