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Общество

В Псковской области определён список мест для крещенских купаний

В Псковской области определены места, разрешённые для крещенских купаний, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

В Пскове окунуться можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января на городском пляже реки Великой в районе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

В Великих Луках купель оборудуют на Краснофлотской набережной реки Ловати у лодочной станции городского парка культуры и отдыха. Купаться можно будет с 20:00 18 января до 2:00 19 января и с 6:00 до 15:00 19 января.

В Псковском районе с 18:00 18 января до 3:00 19 января для всех желающих будет открыта купель на погосте в деревне Камно. С 18:00 18 января до 3:00 19 января желающих примут в купели Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря.

В Гдовском районе окунуться можно будет в реку Гдовку на 1-й Слободской улице. Купания пройдут с 13:00 до 14:00 19 января. Также купель организуют на базе отдыха «Тридевятое царство» в Залахтовье. Она будет работать с 14:00 до 15:00 19 января.

В Дедовичском районе купания пройдут на реке Шелони в микрорайоне Энергетиков в Дедовичах. Они продлятся с 23:00 18 января до 1:00 19 января.

В Новоржевском округе будет действовать святой источник в деревне Боровичи. Купания пройдут с 19:00 до 23:00 18 января.

У каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и медики.

Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует использовать для купаний исключительно оборудованные места, а также трезво оценивать состояние своего здоровья. Также стоит надеть удобную нескользящую обувь, воздержаться от употребления алкоголя, ограничить время купания до одной минуты, не оставлять без присмотра детей, а после купания надеть тёплую одежду.

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