Самосвал с песком опрокинулся на трассе в Острове
Самосвал с песком опрокинулся на трассе Р-23 у АЗС «Татнефть» в Острове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Перед тем как опрокинуться, самосвал столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого подрезал грузовик, а затем скрылся с места происшествия.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Водителю грузовика помощь оказывается на месте. От госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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