Самосвал с песком опрокинулся на трассе в Острове

13:23, 16 января 2025, ПАИ

Самосвал с песком опрокинулся на трассе Р-23 у АЗС «Татнефть» в Острове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Перед тем как опрокинуться, самосвал столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого подрезал грузовик, а затем скрылся с места происшествия.

Водителю грузовика помощь оказывается на месте. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.