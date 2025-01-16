Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Самосвал с песком опрокинулся на трассе в Острове

Самосвал с песком опрокинулся на трассе Р-23 у АЗС «Татнефть» в Острове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Перед тем как опрокинуться, самосвал столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого подрезал грузовик, а затем скрылся с места происшествия.

  • Самосвал с песком опрокинулся в Острове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Самосвал с песком опрокинулся в Острове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Самосвал с песком опрокинулся в Острове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Самосвал с песком опрокинулся в Острове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Самосвал с песком опрокинулся в Острове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Самосвал с песком опрокинулся в Острове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Самосвал с песком опрокинулся в Острове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

Водителю грузовика помощь оказывается на месте. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 января 2025

Самосвал с песком опрокинулся на трассе в Острове
16 января 2025

В Плюсском районе многодетная семья и пенсионерка из-за пожара остались без крыши над головой
16 января 2025

Два пожара произошло в Псковской области за сутки
16 января 2025

Куда катится этот мир: первая официальная свадьба 35-летнего мужчины и девятилетней девочки прошла в Ираке
15 января 2025

Тело пенсионера обнаружили в горевшем доме в Гдовском районе
15 января 2025

Жилой дом, баня и хозпостройки сгорели в Опочке
15 января 2025

Автомобиль горел на улице Алмазной в Пскове
15 января 2025

Подросток попал под колёса автомобиля в Псковском районе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...