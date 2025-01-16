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Происшествия

В Опочке автомобиль сбил ребёнка, шедшего с матерью за руку по пешеходному переходу

В Опочке на пешеходном переходе на пересечении улиц Коммунальной и 1 Мая водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил наезд на ребёнка, пересекавшего проезжую часть за руку с матерью. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пешеход 2015 года рождения направлен в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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