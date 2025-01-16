В Опочке автомобиль сбил ребёнка, шедшего с матерью за руку по пешеходному переходу

19:29, 16 января 2025, ПАИ

В Опочке на пешеходном переходе на пересечении улиц Коммунальной и 1 Мая водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил наезд на ребёнка, пересекавшего проезжую часть за руку с матерью. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пешеход 2015 года рождения направлен в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.