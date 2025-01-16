Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на Инженерной улице в Пскове
Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Lada Largus. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет. В отношении водителя оформляют административный материал.
На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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