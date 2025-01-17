«Забывают, как работать»: в Госдуме предложили сократить новогодние каникулы до пяти дней

07:45, 17 января 2025, ПАИ

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил сократить новогодние выходные в России до пяти дней, пишет РБК.

По его мнению, долгие выходные провоцируют проблемы со здоровьем у россиян. «По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3-5 дней много раз в течение года», — сказал Башанкаев.

Депутат отметил, что, начиная с 31 декабря, фиксируется большой рост травматизма, а также увеличение случаев обострения панкреатитов, вызванных употреблением жирной пищи. «Приезжают все наши коллеги с холециститами, с панкреатитами, с обострениями после вкусной жирной еды», – сообщил он, отметив, что аналогичная ситуация фиксируется на Пасху и во время майских праздников.

Также после долгих новогодних праздников «люди забывают, как работать», подытожил депутат.